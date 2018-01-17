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Муравьи-зомби, коварный ручей и амебы, пожирающие мозг Пользователи Reddit вспоминают самые жуткие вещи на Земле

Meduza
16:41, 17 января 2018
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Пользователь Reddit с ником SkeletronDOTA задал вопрос: «Какая из существующих в мире вещей самая страшная?» И получил 20 тысяч ответов. Комментаторы называли болезни, природные явления и даже бегемотов. «Медуза» выбрала несколько по-настоящему жутких вариантов.

Кордицепс

sharrrp: «Смертельный грибок, контролирующий разум. Он заражает только муравьев, но этот грибок вышел прямиком из фильмов ужасов. Зараженные муравьи забираются как можно выше, а затем сжимают свои челюсти [держатся за лист]. После чего из их головы вырастает стебелек и выпускает споры, заражающие других муравьев».

shunfa Teh / Shuterstock

TeemusSALAMI: «Еще хуже то — как мы недавно выяснили, — что грибок не „зомбирует“ насекомое — напротив, насекомое остается „в сознании“. Грибок взламывает его нервную систему, чтобы перехватить управление. [Игра про зомби-апокалипсис] The Last of Us была бы намного страшнее, если бы вы убивали людей, находящихся в сознании».

Интранаркозное пробуждение

RuprectGern: «Ты ложишься на операцию. Ты парализован, но в сознании во время всей процедуры. Не можешь кричать, двигаться или каким-то образом показать, что ты „застрял“».

sweetalkersweetalker: «У моей матери такое. В ее мозгу есть что-то (или чего-то не хватает), из-за чего на нее не действует общая анестезия, хотя местная действует. [Во время операции] она не может двигаться, ничего не чувствует, но она в сознании и понимает, что с ней происходит. По ее словам, хуже всего было во время операции на глазу, потому что она видела, как иглы входили и выходили из ее открытого глаза».

Серийные убийцы

mudra311: «По оценке ФБР, прямо сейчас в США живут около 25-30 активных серийных убийц. Это может быть ваш коллега, друг, сосед, официант или тот дружелюбный пожилой мужчина, живущий в одиночестве. Вы вряд ли узнаете об этом, пока не окажетесь их „типом“ жертвы».

Бегемот

maxforce2869: «Они весят около двух тонн и разгоняются до 30 километров в час. Их укус легко может убить, и они крайне ревниво относятся к своей территории. Каждый год от бегемотов умирает больше людей, чем от львов, волков, слонов и акул вместе взятых».

knelson20 / Shuterstock

Амебы, пожирающие мозг

DepecheALaMode: «Определенно ужасающие! Я плавал в довольно неприятной заводи (река Колорадо). <…> Через неделю после возвращения оттуда мы обнаружили, что за несколько дней до нашей поездки там из-за пожирающей мозг амебы умерла девушка. Если подумать, вода была омерзительной, и нам совсем не стоило в ней купаться, но пиво и девушки заставляют тебя совершать глупости».

persondude27: «Дело в том, что амебам, пожирающим мозг (Неглерия Фоулера), нужны определенные условия, чтобы съесть ваш мозг:

  • они живут только в очень теплой воде — около 24-26 градусов,
  • предпочитают стоячую воду,
  • в воде почти не должно быть соли и хлора.

Но самое важное — и, видимо, причина, по которой ваш мозг не съели, — вам нужно втянуть воду носом, чтобы заразиться. Они пожирают мозг через продырявленную пластинку, ткань в верхней части вашего носа.

Девушка, которую вы упомянули, умерла потому, что она каталась на водных лыжах. Это неплохой способ набрать воды в нос».

Жалящее дерево

redditappsucksdongs: «Если вкратце, лошади, коснувшись его, сбрасываются со скалы от боли».

Suzanne Long / Alamy / Vida Press

Murrgalicious: «Меня такое кусало! Я ходил по горам на Магнитном острове у побережья Австралии. Перешагнул через камень и почувствовал боль. Думал, меня укусил паук или что-то в этом роде, — одной из сильнейших болевых ощущений в жизни. Даже хуже того случая, когда я разорвал связку в локте, оторвав кусок кости. Ожог болел три месяца, и еще целый год, когда я его мочил».

Сонный паралич

trunks111: «Ты не можешь двигаться, но в твоей комнате что-то рыскает, твое сердце бьется учащенно, и ты не можешь понять, что происходит».

ostryy5: «У меня бывает сонный паралич, и часто вместо таинственного существа я вижу что-то, что пытается убить меня.

Представьте. Вы просыпаетесь и видите на себе гигантского волка, стоящего лапами на вашей груди. Он скалится на ваше лицо. Вы хотите крикнуть и оттолкнуть его от себя, но вы не можете пошевелить ни одним мускулом. Вы не можете издать звук. Вы абсолютно беспомощны перед ожившим кошмаром, готовым вонзить зубы в ваше лицо. Все, что вам остается, — смотреть на него и ужасаться. Через долгих 15 секунд к вам внезапно возвращается возможность двигаться, но волк исчезает без следа. Вы понимаете, что он не был реальным. Надо дальше спать и готовиться к очередному продуктивному дню. Это то, что произошло со мной пару недель назад».

Ручей Болтон стрид

idunnofuckoff: «Небольшой ручей в Йоркшире, который на самом деле — река, [течение которой перешло из широкого русла в узкое, но глубокое]. Всего метр или два шириной, выглядит как спокойный ручей, но если вы упадете в него, вас затянет под воду и сотрет в порошок об камни. 100% людей, которые пытались перепрыгнуть через него и упали в воду, погибли».

The Most Dangerous Stretch of Water in the World: The Strid at Bolton Abbey, Yorkshire
Tom Scott

Йеллоустонский супервулкан

Unknown1776: «Если он взорвется, треть Северной Америки сразу станет необитаемой, а остальную часть придется эвакуировать. Также из-за извержения на всей планете на несколько лет наступит вулканическая зима».

Океан

LanceTheYordle: «Что бы это ни было, оно живет в океане. Глубоко в океане».

vlaxx98: «Океан и океан ночью».

Прионы

ArcadiaPlanitia: «По сути, это испорченные белки, которые начинают портить другие белки, такой вид молекулярных зомби. Если у вас появится заболевание, вызванное прионами, оно медленно уничтожит ваш мозг, повредив критически важные белки.

От болезни нет лекарства, и она может прятаться годами. Дезинфицирующие средства и другие методы убийства вирусов, паразитов и бактерий прионам никак не вредят.

Возможно, худшая болезнь, вызванная прионами, — фатальная семейная бессонница. Вы больше не можете спать. У вас появляется бессонница, которая постоянно прогрессирует — и в какой-то момент вы больше просто не можете заснуть. Это состояние вызывает бред, галлюцинации и смерть».

Sarger_81: «Насколько я помню, даже если врачи введут пациента с фатальной семейной бессонницей в искусственную кому, его тело перейдет в коматозное состояние, но мозг продолжит функционировать как прежде».

Метеорит

Clintman: «Наша планета, миллиарды лет жизни, какой мы ее знаем, вся история человечества могут быть случайно уничтожены камнем, бесцельно летающем в космосе. И мы ничего не можем с этим поделать».

Кандиру

SlapMuhFro: «Маленькая рыбка, которая [якобы] может заплыть в вашу уретру».

Огромный паук

FickleFailBulimia: «Тот недавний пост „эта штука вылезла во время ремонта“».

Currently renovating our floors. Seems everyone has come out of hiding. from WTF
«Ремонтируем полы. Похоже, все вылезли из укрытий»

«Солнышко, присядь. Нам надо поговорить»

wickedCircuits: «Ничего хорошего за этим не следует. Ничего».

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