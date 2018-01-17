Муравьи-зомби, коварный ручей и амебы, пожирающие мозг Пользователи Reddit вспоминают самые жуткие вещи на Земле
Пользователь Reddit с ником SkeletronDOTA задал вопрос: «Какая из существующих в мире вещей самая страшная?» И получил 20 тысяч ответов. Комментаторы называли болезни, природные явления и даже бегемотов. «Медуза» выбрала несколько по-настоящему жутких вариантов.
Кордицепс
sharrrp: «Смертельный грибок, контролирующий разум. Он заражает только муравьев, но этот грибок вышел прямиком из фильмов ужасов. Зараженные муравьи забираются как можно выше, а затем сжимают свои челюсти [держатся за лист]. После чего из их головы вырастает стебелек и выпускает споры, заражающие других муравьев».
TeemusSALAMI: «Еще хуже то — как мы недавно выяснили, — что грибок не „зомбирует“ насекомое — напротив, насекомое остается „в сознании“. Грибок взламывает его нервную систему, чтобы перехватить управление. [Игра про зомби-апокалипсис] The Last of Us была бы намного страшнее, если бы вы убивали людей, находящихся в сознании».
Интранаркозное пробуждение
RuprectGern: «Ты ложишься на операцию. Ты парализован, но в сознании во время всей процедуры. Не можешь кричать, двигаться или каким-то образом показать, что ты „застрял“».
sweetalkersweetalker: «У моей матери такое. В ее мозгу есть что-то (или чего-то не хватает), из-за чего на нее не действует общая анестезия, хотя местная действует. [Во время операции] она не может двигаться, ничего не чувствует, но она в сознании и понимает, что с ней происходит. По ее словам, хуже всего было во время операции на глазу, потому что она видела, как иглы входили и выходили из ее открытого глаза».
Серийные убийцы
mudra311: «По оценке ФБР, прямо сейчас в США живут около 25-30 активных серийных убийц. Это может быть ваш коллега, друг, сосед, официант или тот дружелюбный пожилой мужчина, живущий в одиночестве. Вы вряд ли узнаете об этом, пока не окажетесь их „типом“ жертвы».
Бегемот
maxforce2869: «Они весят около двух тонн и разгоняются до 30 километров в час. Их укус легко может убить, и они крайне ревниво относятся к своей территории. Каждый год от бегемотов умирает больше людей, чем от львов, волков, слонов и акул вместе взятых».
Амебы, пожирающие мозг
DepecheALaMode: «Определенно ужасающие! Я плавал в довольно неприятной заводи (река Колорадо). <…> Через неделю после возвращения оттуда мы обнаружили, что за несколько дней до нашей поездки там из-за пожирающей мозг амебы умерла девушка. Если подумать, вода была омерзительной, и нам совсем не стоило в ней купаться, но пиво и девушки заставляют тебя совершать глупости».
persondude27: «Дело в том, что амебам, пожирающим мозг (Неглерия Фоулера), нужны определенные условия, чтобы съесть ваш мозг:
- они живут только в очень теплой воде — около 24-26 градусов,
- предпочитают стоячую воду,
- в воде почти не должно быть соли и хлора.
Но самое важное — и, видимо, причина, по которой ваш мозг не съели, — вам нужно втянуть воду носом, чтобы заразиться. Они пожирают мозг через продырявленную пластинку, ткань в верхней части вашего носа.
Девушка, которую вы упомянули, умерла потому, что она каталась на водных лыжах. Это неплохой способ набрать воды в нос».
Жалящее дерево
redditappsucksdongs: «Если вкратце, лошади, коснувшись его, сбрасываются со скалы от боли».
Murrgalicious: «Меня такое кусало! Я ходил по горам на Магнитном острове у побережья Австралии. Перешагнул через камень и почувствовал боль. Думал, меня укусил паук или что-то в этом роде, — одной из сильнейших болевых ощущений в жизни. Даже хуже того случая, когда я разорвал связку в локте, оторвав кусок кости. Ожог болел три месяца, и еще целый год, когда я его мочил».
Сонный паралич
trunks111: «Ты не можешь двигаться, но в твоей комнате что-то рыскает, твое сердце бьется учащенно, и ты не можешь понять, что происходит».
ostryy5: «У меня бывает сонный паралич, и часто вместо таинственного существа я вижу что-то, что пытается убить меня.
Представьте. Вы просыпаетесь и видите на себе гигантского волка, стоящего лапами на вашей груди. Он скалится на ваше лицо. Вы хотите крикнуть и оттолкнуть его от себя, но вы не можете пошевелить ни одним мускулом. Вы не можете издать звук. Вы абсолютно беспомощны перед ожившим кошмаром, готовым вонзить зубы в ваше лицо. Все, что вам остается, — смотреть на него и ужасаться. Через долгих 15 секунд к вам внезапно возвращается возможность двигаться, но волк исчезает без следа. Вы понимаете, что он не был реальным. Надо дальше спать и готовиться к очередному продуктивному дню. Это то, что произошло со мной пару недель назад».
Ручей Болтон стрид
idunnofuckoff: «Небольшой ручей в Йоркшире, который на самом деле — река, [течение которой перешло из широкого русла в узкое, но глубокое]. Всего метр или два шириной, выглядит как спокойный ручей, но если вы упадете в него, вас затянет под воду и сотрет в порошок об камни. 100% людей, которые пытались перепрыгнуть через него и упали в воду, погибли».
Йеллоустонский супервулкан
Unknown1776: «Если он взорвется, треть Северной Америки сразу станет необитаемой, а остальную часть придется эвакуировать. Также из-за извержения на всей планете на несколько лет наступит вулканическая зима».
Океан
LanceTheYordle: «Что бы это ни было, оно живет в океане. Глубоко в океане».
vlaxx98: «Океан и океан ночью».
Прионы
ArcadiaPlanitia: «По сути, это испорченные белки, которые начинают портить другие белки, такой вид молекулярных зомби. Если у вас появится заболевание, вызванное прионами, оно медленно уничтожит ваш мозг, повредив критически важные белки.
От болезни нет лекарства, и она может прятаться годами. Дезинфицирующие средства и другие методы убийства вирусов, паразитов и бактерий прионам никак не вредят.
Возможно, худшая болезнь, вызванная прионами, — фатальная семейная бессонница. Вы больше не можете спать. У вас появляется бессонница, которая постоянно прогрессирует — и в какой-то момент вы больше просто не можете заснуть. Это состояние вызывает бред, галлюцинации и смерть».
Sarger_81: «Насколько я помню, даже если врачи введут пациента с фатальной семейной бессонницей в искусственную кому, его тело перейдет в коматозное состояние, но мозг продолжит функционировать как прежде».
Метеорит
Clintman: «Наша планета, миллиарды лет жизни, какой мы ее знаем, вся история человечества могут быть случайно уничтожены камнем, бесцельно летающем в космосе. И мы ничего не можем с этим поделать».
Кандиру
SlapMuhFro: «Маленькая рыбка, которая [якобы] может заплыть в вашу уретру».
Огромный паук
FickleFailBulimia: «Тот недавний пост „эта штука вылезла во время ремонта“».
«Солнышко, присядь. Нам надо поговорить»
wickedCircuits: «Ничего хорошего за этим не следует. Ничего».