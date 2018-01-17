Канадский теннисист забыл, как чистить бананы 🍌

Канадский теннисист Денис Шаповалов в ходе турнира Australian Open попытался съесть банан. Но он не знал, как снять кожуру!

Шаповалов, видимо, думал, что ему достался «неправильный» банан, и отбросил его в сторону. Однако ни второй, ни третий плод не поддались теннисисту. Он смог вскрыть банан только с четвертой попытки.

Трудности, связанные с этим фруктом, в ходе Australian Open возникли и у американской теннисистки Коко Вандевеге. Она пожаловалась, что корт оказался «неподготовлен», так как на нем не было бананов — и отказалась продолжать играть, пока ей не принесут фрукты.

Судья на вышке зафиксировал нарушение правил (слишком поздний выход на корт после перерыва). Вандевеге в итоге проиграла венгерке Тимее Бабош.