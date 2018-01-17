Канадский теннисист забыл, как чистить бананы 🍌
Канадский теннисист Денис Шаповалов в ходе турнира Australian Open попытался съесть банан. Но он не знал, как снять кожуру!
Шаповалов, видимо, думал, что ему достался «неправильный» банан, и отбросил его в сторону. Однако ни второй, ни третий плод не поддались теннисисту. Он смог вскрыть банан только с четвертой попытки.
This win is bananas, B-A-N-A-N-A-S!#AusOpen @denis_shapo pic.twitter.com/pW3hPnzkmp— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2018
Трудности, связанные с этим фруктом, в ходе Australian Open возникли и у американской теннисистки Коко Вандевеге. Она пожаловалась, что корт оказался «неподготовлен», так как на нем не было бананов — и отказалась продолжать играть, пока ей не принесут фрукты.
Судья на вышке зафиксировал нарушение правил (слишком поздний выход на корт после перерыва). Вандевеге в итоге проиграла венгерке Тимее Бабош.
CoCo Vandeweghe had gotten her first code violation earlier for time violation/civil disobedience: refusing to take court without eating a banana first. #AusOpen pic.twitter.com/6Opg7xon2N— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 15, 2018