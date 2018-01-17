Американские врачи призывают не есть капсулы для стирки, но подростки все равно это делают. Что происходит?!

В середине января многие СМИ сообщили о флешмобе Tide Pods Challenge, в котором подростки пытаются прокусить капсулу для стирки и попробовать на вкус концентрированный гель. Флешмоб набирает популярность, даже несмотря на то что спасатели и врачи постоянно предупреждают, что капсулы для стирки и другие моющие средства не только несъедобны, но и очень опасны: они могут вызвать рвоту, сильный кашель, диарею и затруднение дыхания, а в некоторых случаях — отравление с летальным исходом.

Репортаж «Работники здравоохранения бьют тревогу из-за Tide Pods Challenge» CBC News

Сотрудники токсикологических центров Канады рассказали журналистам, что с начала 2018 года в больницах оказались как минимум 40 детей, отравившихся жидким стиральным порошком, в США таких случаев — 37. В 2017 году американские токсикологи зафиксировали 10 тысяч случаев отравления моющими средствами у детей (большинство из них были младше пяти лет).

Впервые капсулы Tide Pods, которые и правда похожи на конфеты, начали широко обсуждаться в 2015 году из-за материала на сайте сатирических новостей The Onion. Статья была написана от лица ребенка, который пытался съесть капсулы для стирки. Затем на ютьюбе вышло несколько комических роликов, в которых обыгрывалось поедание Tide Pods. В действительности герои видео не пробовали их.

Летом 2017 года шутить про капсулы стали на сайте Reddit и в твиттере, а на The Onion появилась заметка о «новом яблочном вкусе» Tide Pods. Шутки про поедание средства для стирки стали своего рода мемом.

tide pods are the best thing ever to go on pizza🤤 pic.twitter.com/oA7MYTVuLs — 𖤐₆⁶₆𖤐 (@MoonEmojii) December 31, 2017

Сам Tide Pods Challenge начался в декабре 2017 года. Пользователи ютьюба и твиттера выкладывали видео, на которых они якобы собирались прокусить Tide Pod, но в последний момент останавливались и выкидывали капсулу со словами «я же не идиот».

I Take The Tide Pod Challenge! Jake Iannarino

Про флешмоб вышел сюжет в вечернем шоу Джимми Киммела. Комик предложил сети пиццерии Dominoʼs Pizza добавлять в пиццу капсулы Tide, а для доставки продукции использовать машину скорой помощи.

Jimmy Kimmel Live

Нашлись и те, кто правда попробовал съесть капсулы для стирки. Ролики с подобным содержанием удалены модераторами ютьюба; некоторые фрагменты остались в видео других блогеров. Судя по всему, капсулы съели около десяти человек. Некоторых из них тошнило, другие сразу выплевывали прокушенную капсулу.

Компании Procter & Gamble, которая владеет торговой маркой Tide, пришлось выпустить серию роликов, в которой объясняется, что «есть Tide Pod — плохая идея». В одном из таких видео снялся Роб Гронковски — популярный игрок в американский футбол.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ — Tide (@tide) January 12, 2018

Представители компании заявили, что глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией. «Капсулы предназначены для стирки одежды. С ними нельзя играть — ни при каких обстоятельствах, даже если это шутка», — заявили в Procter & Gamble.

В начале января на краудфандинговой платформе Go Fund Me начался сбор средств на производство мармелада Tide Pods. «Создание здоровой альтернативы капсулам Tide Pods — необходимо», — считает автор проекта. Ранее несколько пользователей твиттера обратились к компании, которая производит популярный в США мармелад Gushers, с просьбой выпустить конфеты в виде Tide Pods.