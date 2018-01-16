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Вышел трейлер сериала «Террор» — про экспедицию Джона Франклина и северных монстров

Meduza
09:13, 16 января 2018

Канал AMC опубликовал трейлер сериала «Террор» по одноименному роману американского писателя-фантаста Дэна Симмонса.

Действие сериала разворачивается в 1845 году. Полярный исследователь Джон Франклин командует двумя кораблями — «Эребус» и «Террор», которые должны найти морской путь из Атлантического океана в Тихий. В Северном Ледовитом океане экипаж кораблей сталкивается не только с ужасными погодными условиями, но и с таинственным монстром.

Трейлер сериала «Террор»
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В «Терроре» снялись Джаред Харрис, Киран Хайндс и Тобайас Мензис. Режиссер — немец Эдвард Бергер. В числе исполнительных продюсеров сериала — Ридли Скотт.

Премьера «Террора» состоится 26 марта 2018 года.

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