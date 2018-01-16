Немцы три дня стояли в очереди за кроссовками со вшитым проездным на общественный транспорт. Так дешевле!

В начале января Adidas и общественный транспорт Берлина представили кроссовки EQT Support 93/17 «Berlin», которые позволяют владельцу пары весь 2018 год бесплатно ездить в метро, автобусах и трамваях города. Цена кроссовок — 180 евро (12 тысяч рублей), в то время как годовой проездной стоит 761 евро (52 тысячи рублей).

16 января кроссовки поступили в продажу. Берлинцы начали занимать очередь у магазина Overkill еще в субботу, 13 января. Некоторые жители города пришли к магазину с палатками и спальными мешками. По словам очевидцев, к полудню 16 января в очереди стояли 550 человек. При этом Adidas выпустила всего 500 пар кроссовок.

Очередь у берлинского магазина Overkill, где 16 января начались продажи EQT Support 93/17 «Berlin». Maurizio Gambarini / dpa / AFP / Scanpix / LETA

EQT Support 93/17 «Berlin» выполнены в цветах берлинского транспорта — черном и желтом. Также на них есть цветные вставки, повторяющие узор обивки кресел и сидений общественного транспорта.

Кроссовки Adidas EQT Support 93/17 «Berlin», заменяющие годовой проездной в общественном транспорте Берлина. Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix / LETA

По условию акции обувь действует как проездной только в том случае, если пассажир заходит в транспорт в кроссовках. Если он будет их нести в руках или в рюкзаке, ему придется оплатить проезд.