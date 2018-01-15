Вышел трейлер второго сезона «Рассказа служанки»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки», снятого по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.

The Handmaidʼs Tale Season 2 First Look Hulu

Действие нового сезона будет разворачиваться отдельно от романа Этвуд. По словам исполнительного продюсера «Рассказа служанки» Уоррена Литтлфилда, второй сезон расскажет, как появилась Республика Гилеад. Исполнительница главной роли Элизабет Мосс отметила, что новые серии будут очень мрачными: «мрачнее, чем первый сезон, — если это возможно».

Помимо Мосс в «Рассказе служанки» снялись Джозеф Файнс и Ивонн Страховски.

Второй сезон начнется в апреле 2018 года.