«Могут ли камни платить налоги?» Даже на предвыборном сайте Путина нашлась отсылка к этому мему

15 января заработал предвыборный сайт президента России Владимира Путина. На главной странице сайта есть рубрика «Достижения», в которой собраны материалы о «настоящем и будущем России». Помимо новостей о снижении уровня преступности и новых заповедниках, в рубрике размещены цитаты президента, в том числе вот такая: «Каменный век закончился не потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии».

Непонятно, почему создатели сайта выбрали именно эту цитату — она даже не принадлежит Путину. По информации РИА Новости, президент пересказал «слова нефти одной из арабских стран».

Возможно, это отсылка к мему «Могут ли россияне есть камни?»; он стал популярным осенью 2017 года. Сам мем — это фотография 2010 года, на которой задумчивый Путин держит камень.

Алекcей Дружинин / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA

Пользователи соцсетей стали добавлять к фотографии вопросы (зачастую специально исковерканные), которые могли волновать президента, — «Могут ли россияне есть камни?», «Могут ли камни платить налоги?», «Могут ли камни есть россиян?» и так далее.