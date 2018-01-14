Google назвал победителя выборов президента России. Никакой интриги, это Путин

В поисковой выдаче Google по запросу «президентские выборы в России» в правой части экрана демонстрируется краткая справочная информация о голосовании. Победителем выборов в этом блоке назван Владимир Путин, хотя до самих выборов еще два месяца.

По какой причине это происходит, непонятно. Такой же результат Google выдает по запросам «выборы 2018», «выборы президента 2018» и нескольким другим. По запросу «президентские выборы в России 2018 победитель» Google первым результатом показывает блок, в котором говорится, что победил на еще не состоявшемся голосовании Владимир Путин.

Тех, кто пойдёт даже Гугл будет считать идиотами. https://t.co/qKFjHXrraJ — Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2018

Примерно спустя час после публикации заметки ошибка в поисковой выдаче была исправлена, и Google перестал называть Владимира Путина победителем на выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Об участии в них объявили Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и многие другие. Также о намерении избираться объявлял оппозиционный политик Алексей Навальный, но его ЦИК не допустил к выборам из-за судимости. Навальный утверждает, что это решение незаконно.