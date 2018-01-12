шапито

«Японские чаевые»: в Токио открылась выставка оригами из упаковки от палочек для еды

Meduza
14:38, 12 января 2018

Mariko Yasaka / Japanese Tip

В конце декабря 2017 года в Токио открылась выставка, на которой собрано несколько тысяч оригами из упаковки палочек для еды. Владелец коллекции — японец Юки Тацуми. Когда Тацуми работал официантом, он заметил, что посетители оставляют на столе смятую цветную упаковку — кто-то делал из нее простое оригами, кто-то — бумажную гармошку. В японских ресторанах не принято оставлять чаевые, поэтому Тацуми предположил, что люди таким образом благодарят официантов. Он назвал свой проект «Японские чаевые». Всего в его коллекции около 10 тысяч объектов.

Mariko Yasaka / Japanese Tip
Mariko Yasaka / Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip
Japanese Tip

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме