«Японские чаевые»: в Токио открылась выставка оригами из упаковки от палочек для еды

В конце декабря 2017 года в Токио открылась выставка, на которой собрано несколько тысяч оригами из упаковки палочек для еды. Владелец коллекции — японец Юки Тацуми. Когда Тацуми работал официантом, он заметил, что посетители оставляют на столе смятую цветную упаковку — кто-то делал из нее простое оригами, кто-то — бумажную гармошку. В японских ресторанах не принято оставлять чаевые, поэтому Тацуми предположил, что люди таким образом благодарят официантов. Он назвал свой проект «Японские чаевые». Всего в его коллекции около 10 тысяч объектов.