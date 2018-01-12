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Историческое здание сдуло из США в Канаду. Американцы пытаются вернуть его обратно

Meduza
10:49, 12 января 2018

Историческое здание в городе Любек (штат Мэн) во время шторма отнесло на территорию Канады. Оно наполовину затонуло, но американцы надеются спасти его и вернуть на место.

Здание стояло на сваях возле музея копченой сельди. Оно входит в Национальный реестр исторических мест США.

Во время шторма, поднявшегося 4 января, ветер и течение отнесли здание к берегу канадского острова Кампобелло (расстояние между американской и канадской территорией — несколько сотен метров). Оно частично затонуло.

Через неделю после происшествия издание Bangor Daily News рассказало, что здание по-прежнему стоит у канадского побережья. Некоммерческая организация Lubec Landmarks, которая занимается сохранением исторических зданий в Любеке, нашла компанию, готовую переместить здание на американскую сторону. Спасти его попытался и сенатор Ангус Кинг.

Однако власти Канады не дают разрешения из-за юридических препятствий: в частности, несколько местных жителей заявили права на найденный бесхозный предмет. Возле здания также заметили нескольких мародеров, отрезавших его части бензопилой.

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