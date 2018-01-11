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«Вид из кабины машиниста»: канал с завораживающими видео, в которых ничего не происходит
Издание Motherboard обнаружило, кажется, самый лучший ютьюб-канал «медленного телевидения» — «Trains Driverʼs View» («Вид из кабины машиниста»), в котором собрано несколько десятков завораживающих видео, снятых из разных поездов.
На канале есть ролики из Норвегии, Японии, Канады и США. Поезда и электрички едут по заснеженным железным дорогам, въезжают в горные тоннели, проносятся мимо озер и небольших поселений.
Также на канале есть так называемые живые трансляции. Однако авторы канала вводят подписчиков в заблуждение: на самом деле трансляция — это заранее записанное видео (но это не мешает получать удовольствие от просмотра!).
«Медленное телевидение» стало популярным в 2009 году. Тогда норвежский канал NRK установил камеру на поезд Берген-Осло и устроил семичасовую трансляцию поездки.
К этому жанру относятся длинные бессюжетные ролики и трансляции: горение костра, двухчасовой полет над Альпами, поездка на автомобиле по живописным местам и другие.
Фото в анонсе: Marius Dobilas / Shutterstock