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«Вид из кабины машиниста»: канал с завораживающими видео, в которых ничего не происходит

Meduza
09:50, 11 января 2018

Издание Motherboard обнаружило, кажется, самый лучший ютьюб-канал «медленного телевидения» — «Trains Driverʼs View» («Вид из кабины машиниста»), в котором собрано несколько десятков завораживающих видео, снятых из разных поездов.

На канале есть ролики из Норвегии, Японии, Канады и США. Поезда и электрички едут по заснеженным железным дорогам, въезжают в горные тоннели, проносятся мимо озер и небольших поселений.

Trains Driverʼs View — Cab Ride Norway in Winter — 16 Tunnel — 2 Bridges ! very Beauty
Train Driverʼs View
Train Driverʼs View : Winter on the Mt.Fuji Line → Otsuki Line in Japan «X2 Speed „
Train Driverʼs View
Train Driverʼs View: Cab Ride in Summer- Speed the Lake!
Train Driverʼs View

Также на канале есть так называемые живые трансляции. Однако авторы канала вводят подписчиков в заблуждение: на самом деле трансляция — это заранее записанное видео (но это не мешает получать удовольствие от просмотра!).

Train Driverʼs View: Cab Ride on Snow Cover White in the World RailWay — Live Train 24/24
Train Driverʼs View

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«Медленное телевидение» стало популярным в 2009 году. Тогда норвежский канал NRK установил камеру на поезд Берген-Осло и устроил семичасовую трансляцию поездки.
К этому жанру относятся длинные бессюжетные ролики и трансляции: горение костра, двухчасовой полет над Альпами, поездка на автомобиле по живописным местам и другие.

Фото в анонсе: Marius Dobilas / Shutterstock

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Фото в анонсе: Marius Dobilas / Shutterstock

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