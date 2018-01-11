«Вид из кабины машиниста»: канал с завораживающими видео, в которых ничего не происходит

Издание Motherboard обнаружило, кажется, самый лучший ютьюб-канал «медленного телевидения» — «Trains Driverʼs View» («Вид из кабины машиниста»), в котором собрано несколько десятков завораживающих видео, снятых из разных поездов.

На канале есть ролики из Норвегии, Японии, Канады и США. Поезда и электрички едут по заснеженным железным дорогам, въезжают в горные тоннели, проносятся мимо озер и небольших поселений.

Trains Driverʼs View — Cab Ride Norway in Winter — 16 Tunnel — 2 Bridges ! very Beauty Train Driverʼs View

Train Driverʼs View : Winter on the Mt.Fuji Line → Otsuki Line in Japan «X2 Speed „ Train Driverʼs View

Train Driverʼs View: Cab Ride in Summer- Speed the Lake! Train Driverʼs View

Также на канале есть так называемые живые трансляции. Однако авторы канала вводят подписчиков в заблуждение: на самом деле трансляция — это заранее записанное видео (но это не мешает получать удовольствие от просмотра!).