Производитель газировки «Айрн-Брю», главного безалкогольного напитка Шотландии, поменял рецептуру Поклонники в бешенстве

В начале января британская компания A. G. Barr объявила, что изменит рецептуру популярного шотландского напитка «Айрн-Брю». В газировке станет на 50% меньше сахара, а калорийность напитка в банке объемом 0,33 литра снизится со 140 калорий до 66. «Айрн-Брю» — самая популярная содовая в Шотландии и третья по популярности во всей Великобритании. Она производится с 1901 года семьей Барр. Многие называют напиток «национальным достоянием Шотландии» и «вторым главным напитком страны после виски».

Поклонники напитка начали скупать «Айрн-Брю», произведенный по старой рецептуре. Новый «Айрн-Брю» появится в магазинах до конца января. В соцсетях заявляют, что видели людей, покупающих по 100–200 банок (впрочем, Би-би-си не удалось найти этому подтверждений). Пользователи твиттера даже создали специальный хэштег в защиту старого рецепта — #SaveIrnBru («Спасите „Айрн-Брю“»). В твитах по тегу поклонники газировки ругаются с аккаунтом «Айрн-Брю» и заявляют, что не будут пить «диетическое дерьмо».

Житель шотландского города Эр Райан Аллан создал петицию, призывающую A. G. Barr не менять рецепт «Айрн-Брю». На момент публикации материала под петицией подписались 43 тысячи человек. Аллан написал, что понимает, какому давлению подвергаются производители газированных напитков, но, по его словам, лучше платить «налог на сахар», чем пить новый «Айрн-Брю». Корреспонденту Би-би-си Аллан рассказал, что у него есть запас из 24 стеклянных бутылок «Айрн-Брю»; объем каждой бутылки — 0,75 литра.

В A. G. Barr уверяют, что вкус напитка не изменится. Газировка будет производиться по классическому рецепту, который держится в секрете, — просто с меньшим количеством сахара. Как рассказали представители A. G. Barr, потребители, прошедшие «слепые» тесты, не заметили разницы между содовой, произведенной по старому рецепту, и обновленным «Айрн-Брю».

Новый рецепт позволит компании уменьшить количество сахара в продукции и избежать «налога на сахар». В апреле 2018 года правительство Великобритании планирует ввести акцизы на сладкие газированные напитки — по аналогии с табаком и алкоголем. По мнению Всемирной организации здравоохранения, «налог на сахар» помогает в борьбе с ожирением и диабетом. Подобные меры уже действуют в Мексике и Венгрии, а также в отдельных штатах США.