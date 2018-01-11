Компания без выручки, но со словом «блокчейн» в названии подорожала на тысячу процентов. Власти США заподозрили неладное

Гонконгская компания JA Energy, кажется, удачно предугадала повышение интереса к криптовалютам и блокчейну. В 2016 году она переименовалась так, чтобы в названии фигурировало слово «блокчейн», и через год ее акции резко выросли в цене. В этот момент компания попыталась продать миллионы своих акций, но в Комиссии по ценным бумагам и биржам США не смогли понять причин успеха компании — и приостановили торговлю ее акциями.

Акции гонконгской компании UBI Blockchain Internet выросли примерно на тысячу процентов — большую часть 2017 года они стоили 5-8 долларов, а к середине декабря подорожали до 87 долларов. Потом их стоимость снизилась примерно до 30 долларов и стабилизировалась на этом уровне.

Благодаря такому росту, рыночная капитализация компании составила 1,2 миллиарда долларов. При этом, как выяснил Bloomberg, UBI Blockchain Internet не получает никакой выручки. В компании работает 18 человек. Ее официальный номер телефона отключен. На ее счетах — чуть больше 15 тысяч долларов, а накопленный дефицит — 6,3 миллиона долларов.

UBI Blockchain Internet до ноября 2016 года называлась иначе — JA Energy. Компания привлекла внимание СМИ не только благодаря взрывному росту акций в декабре, но и заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В заявке сообщалось, что компания собирается продать дополнительные 72,3 миллиона акций, принадлежащие ее топ-менеджерам. В документе также описывалась деятельность UBI Blockchain Internet: «отслеживать перемещение еды и лекарств от их производителя до конечного потребителя в контексте „интернета вещей“», чтобы пресечь распространение подделок.

В начале января 2018 года SEC отреагировала на заявку — приостановила торговлю акциями UBI Blockchain Internet. В сообщении комиссии указаны две причины: возможные неточности в поданных компанией документах и «беспокойство о необычной и необъяснимой рыночной активности» вокруг акций компании с ноября.

Запрет на торговлю акциями продлится как минимум до 22 января. На момент закрытия торгов акции компании стоили 22 доллара. Если бы ей удалось продать 72,3 миллиона акций по этой цене, топ-менеджеры заработали бы полтора миллиарда долларов.

Случай с резким ростом стоимости акций UBI Blockchain Internet похож на истории, произошедшие с несколькими другими компаниями, которые заинтересовались блокчейном. Например, акции корпорации Digital Power выросли на 700% после ее заявления о выходе на рынок майнинга, а ценные бумаги LongFin подорожали на 900% после приобретения блокчейн-компании. В октябре 2017 года британская On-line Plc переименовалась в On-line Blockchain Plc, после чего ее акции подорожали на 400%.

10 января, через несколько дней после запрета американского регулятора, UBI Blockchain Internet выпустила пресс-релиз о получении инвестиций от властей Гонконга на 700 тысяч долларов. В релизе утверждается, что переговоры о совместном блокчейн-проекте шли с ноября 2016 года (тогда компания была переименована), а готовый продукт будет представлен во втором квартале 2019-го. Решение SEC в пресс-релизе компании не упоминается.