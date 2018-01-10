Skiin: нижнее белье, которое управляет «умным домом» (да, его нужно заряжать!)
Канадская компания Skiin анонсировала линейку «умного» нижнего белья для мужчин и женщин со встроенными сенсорами. Эти сенсоры отслеживают состояние владельца и позволяют автоматически управлять «умным домом».
Трусы и бюстгалтеры Skiin следят за сердцебиением и температурой тела, дыханием и движениями человека, а также рассчитывают объем жировой ткани и степень обезвоживания организма. Благодаря этим сенсорам белье может оценивать эмоциональное состояние человека — напряжен ли он, сконцентрирован или спокоен.
Производитель обещает, что белье сможет автоматически настраивать окружающую среду: например, «умный» термостат будет менять температуру в доме в зависимости от температуры тела, а Spotify включит успокаивающую музыку, если хозяин напряжен.
Сенсоры вшиты в ткань, а аккумулятор спрятан в съемном модуле, который нужно будет заряжать раз в сутки. Мужчины могут заказать «умные» трусы, а женщины — или трусы, или бюстгалтер. Комплекты стоят от 279 долларов, поставлять их Skiin начнет летом 2018 года.
Skiin smart underwear gets wireless-charging boost at CES - CNET https://t.co/tVqNnZRFaX pic.twitter.com/Z0iy0Qdade— Afroz® (@afrozasiddiqui) January 8, 2018
Компания также исследует возможность интеграции с разработчиками игр — это позволит автоматически подстраивать геймплей под уровень стресса игроков (англ. яз.).