Skiin: нижнее белье, которое управляет «умным домом» (да, его нужно заряжать!)

Канадская компания Skiin анонсировала линейку «умного» нижнего белья для мужчин и женщин со встроенными сенсорами. Эти сенсоры отслеживают состояние владельца и позволяют автоматически управлять «умным домом».

Трусы и бюстгалтеры Skiin следят за сердцебиением и температурой тела, дыханием и движениями человека, а также рассчитывают объем жировой ткани и степень обезвоживания организма. Благодаря этим сенсорам белье может оценивать эмоциональное состояние человека — напряжен ли он, сконцентрирован или спокоен.

Производитель обещает, что белье сможет автоматически настраивать окружающую среду: например, «умный» термостат будет менять температуру в доме в зависимости от температуры тела, а Spotify включит успокаивающую музыку, если хозяин напряжен.

Сенсоры вшиты в ткань, а аккумулятор спрятан в съемном модуле, который нужно будет заряжать раз в сутки. Мужчины могут заказать «умные» трусы, а женщины — или трусы, или бюстгалтер. Комплекты стоят от 279 долларов, поставлять их Skiin начнет летом 2018 года.