«Не выходи из круга»: первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»

Вышел первый трейлер фильма «Гоголь. Вий» с Александром Петровым в главной роли.

«Вий» — продолжение картины «Гоголь. Начало», в которой молодой писатель сталкивается с героями своих произведений. В новой части Гоголь пытается остановить Всадника, который убивает молодых девушек в селе Диканька. На помощь писателю приходит охотник на ведьм Хома Брут.

«Гоголь. Вий» официальный трейлер The Hollywood Reporter Russia

Помимо Петрова в фильме снялись Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и Таисия Вилкова. Режиссер — Егор Баранов («Самоубийцы», «Саранча»).

В прокат «Гоголь. Вий» выйдет 5 апреля 2018 года.