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«Не выходи из круга»: первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Вышел первый трейлер фильма «Гоголь. Вий» с Александром Петровым в главной роли.
«Вий» — продолжение картины «Гоголь. Начало», в которой молодой писатель сталкивается с героями своих произведений. В новой части Гоголь пытается остановить Всадника, который убивает молодых девушек в селе Диканька. На помощь писателю приходит охотник на ведьм Хома Брут.
Помимо Петрова в фильме снялись Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и Таисия Вилкова. Режиссер — Егор Баранов («Самоубийцы», «Саранча»).
В прокат «Гоголь. Вий» выйдет 5 апреля 2018 года.