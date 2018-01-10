Автомобильный инструктор Йохан Шварц установил мировой рекорд по безостановочному дрифту — управляемому заносу, когда автомобиль движется под углом. Он дрифтовал на машине BMW M5 по кругу восемь часов.

Чтобы установить рекорд, в BMW придумали систему дозаправки автомобиля на ходу. Работало это так: параллельно с M5 Шварца начинала дрифтовать еще одна машина с дополнительным баком в багажнике. Каскадер, высунувшись из окна второго автомобиля, подсоединял шланг к машине Шварца и запускал перекачку бензина.

Watch the ALL-NEW BMW M5 refuel mid-drift to take TWO GUINNESS WORLD RECORDS™ titles BMW USA

What does it take to win the GUINNESS WORLD RECORDS™ title for the longest vehicle drift in 8 hours? BMW USA

С помощью пяти дозаправок Йохан Шварц проехал в заносе около 374 километров. Это на 210 километров больше, чем предыдущий рекорд в этой дисциплине — в 2017 году журналист Джесси Адамс проехал шесть часов в дрифте на Toyota 86. Правда, машину Адамса не дозаправляли — ему заранее установили дополнительный бак.