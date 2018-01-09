шапито

Премьер-министр Таиланда предложил журналистам задавать вопросы своей ростовой кукле из картона

Meduza
09:13, 9 января 2018

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поставил на пресс-конференции, посвященной Дню детей, картонную ростовую куклу со своим изображением, чтобы избежать вопросов журналистов.

«Если вы хотите спросить что-то о политике или конфликтах, спросите этого парня», — заявил генерал и удалился в Дом правительства.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча общается с журналистами
euronews (in Italiano)

Журналисты отмечают, что на пресс-конференции премьер-министр все же пообщался с детьми и многодетными семьями.

Ранее Чан-Оча заявил, что казнит любого журналиста, который будет критиковать правительство. Также премьер-министр кидался банановой кожурой в операторов и фотографов.

Читайте также

Генерал Чан-Оча возглавляет военное правительство Таиланда с 2014 года. Он пришел к власти в результате государственного переворота.
С 2015 года Чан-Оча обещает провести парламентские выборы; их переносили несколько раз и в итоге назначили на ноябрь 2018 года.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме