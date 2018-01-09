Новосибирская пенсионерка снимает трогательные видео в местном зоопарке, но их почти никто не смотрит. А зря!

В начале января в Новосибирском зоопарке родились детеныши пумы — ужасно милые ( посмотрите сами). В поисках видео с пумятами «Медуза» наткнулась на канал местной пенсионерки Нины Курбаткиной, которая регулярно снимает животных зоопарка. У этих роликов нехитрый монтаж, трогательные закадровые комментарии, очень честные заголовки — и чаще всего несколько десятков просмотров. «Медуза» пообщалась с Курбаткиной и выбрала лучшие видео с ее канала на ютьюбе.

На канале Нины Курбаткиной больше тысячи видео из зоопарка. Только 8 января 2018 года она сняла два десятка новых роликов — в том числе с новорожденной пумой, которая бегает по снегу и играет с мамой.

Маленький пуменок.08.01.18г. Нина Курбаткина

Курбаткина — не сотрудница зоопарка. «Я пенсионер и очень люблю наш зоопарк, — рассказала она „Медузе“. — Просто обычный посетитель и любитель снимать видео и фото».

Курбаткина ходит в зоопарк практически каждую неделю. По ее словам, больше всего из питомцев ей нравятся белые медведи Кай и Герда, а также их детеныш Ростик.

Видео с медведями — самые популярные на ее канале. У ролика с Гердой, ныряющей в кучу снега, 26 тысяч просмотров. У видео об отношениях Герды и Кая — еще 7 тысяч.

Любовь Кая и Герды 21.03.17 Новосибирский зоопарк Нина Курбаткина Герда радуется снегу 27.08.17.Новосибирский зоопарк Нина Курбаткина

Курбаткина рассказала, что интерес к зоопарку у нее начался с сообщества «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» во «ВКонтакте». Его участники хотели добиться, чтобы детеныша Кая и Герды — первого белого медведя, который родился в Новосибирском зоопарке за 42 года — оставили в Новосибирске. Ничего не вышло — Шилку в 2015 году передали зоопарку в Осаке.

Судя по видео Курбаткиной, некоторые участники сообщества продолжают общаться до сих пор. В декабре 2017 года они собрались, чтобы отметить день рождения Ростика — второго детеныша Кая и Герды, который родился в конце 2015 года и живет в Новосибирске.

Группа «SOS Медведица Шилка просит о помощи» поздравляет Ростика с днем рождения! Нина Курбаткина

Кроме белых медведей, пенсионерка считает своими любимцами представителей кошачьих, но отмечает, что в последнее время ей нравятся и обезьянки.

Малыш колобуса 28.12.17г. Нина Курбаткина Маленькая очаровашка- бразза 19.12.17г. Нина Курбаткина

Названия видео Курбаткиной обычно максимально честны. Например, в ролике «Переполох у капибар и лемуров» действительно показан переполох: сотрудники зоопарка пытаются измерить температуру капибар, а те испуганно убегают от них. Оператор через стекло пытается подбодрить грызунов.

Переполох у капибар и лемуров .08.01.18г. Нина Курбаткина

На видео с названием «Шустрый ленивец» показан относительно шустрый представитель вида. А в ролике «Ленивец (с ускорением)», как можно догадаться, включена перемотка.

Шустрый ленивец 01.10.17г. Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило Нина Курбаткина Ленивец (с ускорением) 18.10.17г. Нина Курбаткина

Разумеется, главная героиня видео «Очень смелая белочка в зоопарке» ведет себя крайне смело — она даже запрыгивает на голову одной из посетительниц.

Очень смелая белочка в зоопарке 3.12.17г Нина Курбаткина

Вот еще несколько видео из канала — с тигром, фенеками, игуаной и другими животными.

Амурский тигренок 14.11.17г. Нина Курбаткина

Фенек 28.10.17Г. Нина Курбаткина

Животные зоопарка (тайра, игуана, саймири, краснорукий тамарин) 21.10.17г. Нина Курбаткина