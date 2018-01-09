Новосибирская пенсионерка снимает трогательные видео в местном зоопарке, но их почти никто не смотрит. А зря!
В начале января в Новосибирском зоопарке родились детеныши пумы — ужасно милые (посмотрите сами). В поисках видео с пумятами «Медуза» наткнулась на канал местной пенсионерки Нины Курбаткиной, которая регулярно снимает животных зоопарка. У этих роликов нехитрый монтаж, трогательные закадровые комментарии, очень честные заголовки — и чаще всего несколько десятков просмотров. «Медуза» пообщалась с Курбаткиной и выбрала лучшие видео с ее канала на ютьюбе.
На канале Нины Курбаткиной больше тысячи видео из зоопарка. Только 8 января 2018 года она сняла два десятка новых роликов — в том числе с новорожденной пумой, которая бегает по снегу и играет с мамой.
Курбаткина — не сотрудница зоопарка. «Я пенсионер и очень люблю наш зоопарк, — рассказала она „Медузе“. — Просто обычный посетитель и любитель снимать видео и фото».
Курбаткина ходит в зоопарк практически каждую неделю. По ее словам, больше всего из питомцев ей нравятся белые медведи Кай и Герда, а также их детеныш Ростик.
Видео с медведями — самые популярные на ее канале. У ролика с Гердой, ныряющей в кучу снега, 26 тысяч просмотров. У видео об отношениях Герды и Кая — еще 7 тысяч.
Курбаткина рассказала, что интерес к зоопарку у нее начался с сообщества «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» во «ВКонтакте». Его участники хотели добиться, чтобы детеныша Кая и Герды — первого белого медведя, который родился в Новосибирском зоопарке за 42 года — оставили в Новосибирске. Ничего не вышло — Шилку в 2015 году передали зоопарку в Осаке.
Судя по видео Курбаткиной, некоторые участники сообщества продолжают общаться до сих пор. В декабре 2017 года они собрались, чтобы отметить день рождения Ростика — второго детеныша Кая и Герды, который родился в конце 2015 года и живет в Новосибирске.
Кроме белых медведей, пенсионерка считает своими любимцами представителей кошачьих, но отмечает, что в последнее время ей нравятся и обезьянки.
Названия видео Курбаткиной обычно максимально честны. Например, в ролике «Переполох у капибар и лемуров» действительно показан переполох: сотрудники зоопарка пытаются измерить температуру капибар, а те испуганно убегают от них. Оператор через стекло пытается подбодрить грызунов.
На видео с названием «Шустрый ленивец» показан относительно шустрый представитель вида. А в ролике «Ленивец (с ускорением)», как можно догадаться, включена перемотка.
Разумеется, главная героиня видео «Очень смелая белочка в зоопарке» ведет себя крайне смело — она даже запрыгивает на голову одной из посетительниц.
Вот еще несколько видео из канала — с тигром, фенеками, игуаной и другими животными.