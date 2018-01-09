На карте в самолетах марокканских авиалиний указаны места кораблекрушений, а также «Свердловск» и «Горький». Как так вышло?

Издатель «Медузы» Илья Красильщик обнаружил, что на карте, которая показывается пассажирам во время полета в самолете марокканских авиалиний, указаны места гибели подлодки «Курск» и шведского судна XVII века, а города Екатеринбург и Нижний Новгород даны под старыми названиями — Свердловск и Горький.

В марокканских авиалиниях видел самую странную самолетную карту. Ладно, что на ней Свердловск и Горький, но там показано место гибели подлодки Курск Опубликовано Ильей Красильщиком 8 января 2018 г.

Оказалось, места кораблекрушений отмечаются почти на всех картах, выпускаемых американской компанией Rockwell Collins — она с 1933 года разрабатывает бортовую электронику и программное обеспечение.

Кораблекрушения показываются на карте в зависимости от маршрута самолета. Например, пассажиры, летящие в США из Великобритании, видят место крушения «Титаника».

Зачем компания указала известные кораблекрушения на всех картах, неизвестно. Многие пользователи соцсетей предполагают, что это просто интересные факты для скучающих пассажиров. Другие отмечают, что таким образом Rockwell Collins обращает внимание на факт, что самолет — самый безопасный вид транспорта (и это правда!).

Остается неясным, почему в самолете марокканских авиалиний оказались старые названия Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — карты Rockwell Collins достаточно часто обновляются. Как предположил один из пользователей фейсбука в комментариях под постом Красильщика, Екатеринбург и Нижний Новгород указаны на карте с устаревшими названиями из-за того, что при смене названия города его авиационный код остается прежним — у Нижнего Новгорода — GOJ, у Екатеринбурга — SVX.