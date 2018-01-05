Вышел клип «Filthy»: Джастин Тимберлейк в образе Стива Джобса представляет робота-танцора

Джастин Тимберлейк выпустил первый сингл с нового альбома «Man of the Woods». В клипе «Filthy» певец выходит на сцену в образе, напоминающем основателя Apple Стива Джобса, и представляет аудитории танцующего робота. Робот повторяет все движения Тимберлейка, стоящего за кулисами.

Justin Timberlake — Filthy (Official Video) justintimberlakeVEVO

«Filthy» снял Марк Романек, режиссер клипов Дэвида Боуи, Мадонны, Джей Зи, Тейлор Свифт и Red Hot Chili Peppers. Романек также автор клипа Тимберлейка «Canʼt Stop the Feeling», вышедшего в 2016 году.

«Man of the Woods», первый студийный альбом Тимберлейка за пять лет, выйдет 2 февраля. Исходя из анонса, опубликованного 31 декабря, можно предположить, что альбом будет записан в стиле кантри (хотя по «Filthy» это не заметно).