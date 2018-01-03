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Вышел первый трейлер «Слендермена». Жуткий!

Meduza
18:54, 3 января 2018

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Слендермен». Фильм расскажет о жутком монстре, который преследует подростков в небольшом городке.

«Слендермен»
SonyPicturesRU

В картине снялись Джои Кинг, Жасмин Сабино и Анналиса Бассо. Режиссер — француз Сильвен Уайт («Братство танца», сериалы «Древние» и «Сонная лощина»).

В российский прокат фильм выйдет 17 мая 2018 года.

Слендер (также известный как Слендермен или Тонкий человек) — персонаж игр, высокий безликий человек с очень длинными конечностями. Слендермена придумал пользователь форума Something Awful под ником Victor Surge для конкурса коллажей и рисунков с паранормальным сюжетом в 2009 году.
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