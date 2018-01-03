Вышел первый трейлер «Слендермена». Жуткий!

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Слендермен». Фильм расскажет о жутком монстре, который преследует подростков в небольшом городке.

Слендер (также известный как Слендермен или Тонкий человек) — персонаж игр, высокий безликий человек с очень длинными конечностями. Слендермена придумал пользователь форума Something Awful под ником Victor Surge для конкурса коллажей и рисунков с паранормальным сюжетом в 2009 году.