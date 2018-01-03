Канадцы спасли кита в первый день нового года

В Канаде несколько десятков жителей провинции Новая Шотландия спасли кита, выбросившегося на берег 1 января.

A post shared by Logan Yaschuk (@loganyaschuk) on Jan 1, 2018 at 9:42am PST

Житель окрестностей по имени Рон Ящук обнаружил животное во время прогулки по пляжу в районе Рэйнбоу-бич, в 15 километрах от города Дартмута. По его словам, кит весил не менее 2000 килограммов.

Когда Ящук нашел кита, он еще дышал. Мужчина позвонил в службу 911, а также вызвал своего сына с друзьями. Вскоре на пляж приехали несколько десятков человек. Пока спасатели добирались до места, люди очистили кита от песка, накрыли пледами и стали поливать водой.

Под руководством спасателей местные жители вырыли траншею, положили кита на тряпичный плот и оттащили к воде.

Спасательные работы продлились несколько часов, но по словам Рона Ящука, это был самый лучший способ начать новый, 2018 год.