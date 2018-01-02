шапито

Жители полуострова в Новой Зеландии, которым запретили пить на Новый год, построили свой собственный остров

Stuff.co.nz
08:01, 2 января 2018

Жители полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построили небольшой остров в прибрежных водах, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь. Запрет распространялся и на пляжи; нарушителей могли оштрафовать или арестовать.

Группа людей начала возводить островок в устье реки Тейруа днем 31 декабря. На «суше» они установили скамейку и переносной холодильник. Они объяснили, что на них запрет не распространяется, так как они находятся «в международных водах».

По словам одного из свидетелей, в новогоднюю ночь люди действительно сидели на островке, выпивая и наблюдая за фейерверком.

Представитель местной полиции Джон Келли заявил, что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет. «Это креативный подход — если бы я знал [об острове], возможно, я бы присоединился к ним», — заявил он. Мэр округа Темза-Коромандел Сандра Гоуди также похвалила строителей острова, отметив «изобретательную натуру» жителей полуострова.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме