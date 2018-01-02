Жители полуострова в Новой Зеландии, которым запретили пить на Новый год, построили свой собственный остров

Жители полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построили небольшой остров в прибрежных водах, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь. Запрет распространялся и на пляжи; нарушителей могли оштрафовать или арестовать.

Группа людей начала возводить островок в устье реки Тейруа днем 31 декабря. На «суше» они установили скамейку и переносной холодильник. Они объяснили, что на них запрет не распространяется, так как они находятся «в международных водах».

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb — Stuff.co.nz News (@NZStuff) December 31, 2017

По словам одного из свидетелей, в новогоднюю ночь люди действительно сидели на островке, выпивая и наблюдая за фейерверком.

Представитель местной полиции Джон Келли заявил, что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет. «Это креативный подход — если бы я знал [об острове], возможно, я бы присоединился к ним», — заявил он. Мэр округа Темза-Коромандел Сандра Гоуди также похвалила строителей острова, отметив «изобретательную натуру» жителей полуострова.