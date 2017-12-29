Стриминговый сервис Netflix выпустил 29 декабря тревожный ролик, анонсирующий выход четвертого сезона «Черного зеркала». В клипе под песню «Happy New Year» группы ABBA смешаны реальные события и кадры из сериала.

В ролике есть новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. Правда, ему немного изменили голосовую дорожку, из-за чего он обращается к «уважаемым гражданам Америки».

Black Mirror | Happy New Year | Netflix Netflix

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, который высмеивает влияние технологий на человеческие отношения. В нем показаны негативные стороны тех или иных аспектов, от зависимости людей от лайков и рейтингов до чересчур глубокого погружения в виртуальную реальность.

Четвертый сезон «Черного зеркала» доступен на Netflix целиком. В нем шесть серий, не связанных между собой.