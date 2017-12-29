Китаянка перепутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и попала в аварию

Жительница города Цзуньи, который располагается в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, 25 декабря стала виновницей автомобильной аварии по очень странной причине.

Женщина приняла зад обезьяны, сидящей на металлической опоре над проезжей частью, за красный сигнал и резко остановилась. Почти сразу же в ее автомобиль врезалась другая машина. В ДТП никто не пострадал, но автомобиль китаянки получил серьезные повреждения.

Как выяснилось позже, обезьяна сбежала из цирка. Директор учреждения пообещал возместить ущерб обоим водителям.