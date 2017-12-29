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Китаянка перепутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и попала в аварию
Жительница города Цзуньи, который располагается в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, 25 декабря стала виновницей автомобильной аварии по очень странной причине.
Женщина приняла зад обезьяны, сидящей на металлической опоре над проезжей частью, за красный сигнал и резко остановилась. Почти сразу же в ее автомобиль врезалась другая машина. В ДТП никто не пострадал, но автомобиль китаянки получил серьезные повреждения.
司機把猴屁股當紅燈急剎車 致後車追尾 https://t.co/AQHyvtj7f5 pic.twitter.com/wvB2LtsI6O— www.techroomage.com (@www_techroomage) December 24, 2017
Как выяснилось позже, обезьяна сбежала из цирка. Директор учреждения пообещал возместить ущерб обоим водителям.
Фото в анонсе: Kay_MoTec / Shutterstock.com