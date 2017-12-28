В московском метро ходят Маша и Медведь. Вы не хотели бы их встретить

Московский метрополитен объявил 28 декабря, что в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию метро «Ленинский проспект» открылся каток. Пассажиры смогут бесплатно взять коньки и покататься по искусственному льду.

С сегодняшнего дня и до 10 января ледовая площадка открыта в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию #мосметро «Ленинский проспект». pic.twitter.com/3zDflc3G3v — Мосметро (@MoscowMetro) December 28, 2017

Но главное тут не сам каток. На одной из фотографий, приложенных к анонсу, можно заметить ростовые куклы , которые должны развлекать пассажиров.

Друзья, в #мосметро пришла настоящая зима! ❄️ Специально для Вас мы подготовили необычный подарок - каток из синтетичес... Опубликовано Московский метрополитен 28 декабря 2017 г.

Кажется, никто не готов ко встрече с такой Машей.