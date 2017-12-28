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В московском метро ходят Маша и Медведь. Вы не хотели бы их встретить

Meduza
14:52, 28 декабря 2017

Московский метрополитен объявил 28 декабря, что в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию метро «Ленинский проспект» открылся каток. Пассажиры смогут бесплатно взять коньки и покататься по искусственному льду.

Но главное тут не сам каток. На одной из фотографий, приложенных к анонсу, можно заметить ростовые куклы Маши и Медведя, которые должны развлекать пассажиров.

Друзья, в #мосметро пришла настоящая зима! ❄️ Специально для Вас мы подготовили необычный подарок - каток из синтетичес...

Опубликовано Московский метрополитен 28 декабря 2017 г.

Кажется, никто не готов ко встрече с такой Машей.

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