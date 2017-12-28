Фейсбук решил поздравить пользователей с Новым годом. Но напомнил им, что они никому не нужны

Фейсбук в конце декабря решил показывать пользователям, сколько дней осталось до 2018 года — и чего они достигли в 2017-м. Правда, с алгоритмами соцсети что-то произошло, и некоторые увидели очень грустные уведомления: фейсбук утверждал, что их никто не поздравил с днем рождения.

Фейсбук очень оптимистичный pic.twitter.com/k0LMRo8MNy — бондажная фея (@blue_octagon) December 28, 2017

Чего мне фейсбук хотел этим сказать, непонятно pic.twitter.com/ZPRpfO9D17 — Александр Храмцов (@falkeyn) December 28, 2017

Mass suicide ранимых инкаминг. Фейсбук показывает это жизнеутверждаютщее сообщение и тем у кого просто закрыта стена для постов других. pic.twitter.com/Nj320loGv5 — Дружелюбный (@Cyril_Friendly) December 28, 2017

У некоторых пользователей 2017 год был более насыщенным — их хоть кто-то поздравил!

Спасибо, Фейсбук, что лишний раз напоминаешь мне о моем одиночестве pic.twitter.com/j7LND1bIME — Бонжур, блять (@artieforalberg) December 28, 2017

Социальная сеть показывала не только количество поздравлений, но и сумму тех или иных видов лайков, полученных пользователями. Но и тут иногда выходила грустная статистика.