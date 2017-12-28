Фейсбук решил поздравить пользователей с Новым годом. Но напомнил им, что они никому не нужны
Фейсбук в конце декабря решил показывать пользователям, сколько дней осталось до 2018 года — и чего они достигли в 2017-м. Правда, с алгоритмами соцсети что-то произошло, и некоторые увидели очень грустные уведомления: фейсбук утверждал, что их никто не поздравил с днем рождения.
Фейсбук очень оптимистичный pic.twitter.com/k0LMRo8MNy— бондажная фея (@blue_octagon) December 28, 2017
Чего мне фейсбук хотел этим сказать, непонятно pic.twitter.com/ZPRpfO9D17— Александр Храмцов (@falkeyn) December 28, 2017
господи, фейсбук, ты такой дурачок. pic.twitter.com/H2vLsuzh7u— я хлебушек (@eatsyntheticplz) December 28, 2017
спасибо фейсбук pic.twitter.com/T6DbQK2wfJ— Лоханкин (@Khonichev) December 28, 2017
Mass suicide ранимых инкаминг. Фейсбук показывает это жизнеутверждаютщее сообщение и тем у кого просто закрыта стена для постов других. pic.twitter.com/Nj320loGv5— Дружелюбный (@Cyril_Friendly) December 28, 2017
У некоторых пользователей 2017 год был более насыщенным — их хоть кто-то поздравил!
фейсбук сука веселый) pic.twitter.com/pS8O5jip6D— Ivan Volkov (@yasuzuko) December 28, 2017
Спасибо, Фейсбук, что лишний раз напоминаешь мне о моем одиночестве pic.twitter.com/j7LND1bIME— Бонжур, блять (@artieforalberg) December 28, 2017
Социальная сеть показывала не только количество поздравлений, но и сумму тех или иных видов лайков, полученных пользователями. Но и тут иногда выходила грустная статистика.
спасибо фейсбук pic.twitter.com/Em0ZlDfeu0— I P (@j_apple) December 28, 2017