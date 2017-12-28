шапито

Фейсбук решил поздравить пользователей с Новым годом. Но напомнил им, что они никому не нужны

Meduza
12:18, 28 декабря 2017

Фейсбук в конце декабря решил показывать пользователям, сколько дней осталось до 2018 года — и чего они достигли в 2017-м. Правда, с алгоритмами соцсети что-то произошло, и некоторые увидели очень грустные уведомления: фейсбук утверждал, что их никто не поздравил с днем рождения.

У некоторых пользователей 2017 год был более насыщенным — их хоть кто-то поздравил!

Социальная сеть показывала не только количество поздравлений, но и сумму тех или иных видов лайков, полученных пользователями. Но и тут иногда выходила грустная статистика.

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