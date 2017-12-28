Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» снял пародию на «Стекловату»

Баскетболисты Иван Нелюбов, Дмитрий Кулагин, Павел Антипов и Тревор Лэйси из клуба «Локомотив-Кубань» сняли пародию на песню «Новый год» группы «Стекловата», которая стала мемом в середине нулевых.

Спортсмены назвали свой коллектив «Группа „Стекломотив“ студии ». Баскетболисты почти полностью повторили костюмы и движения из оригинального клипа, но петь не стали — в ролике звучит оригинальная версия песни.

«„Локо“ чтит традиции и не стесняется обращаться к классике», — говорится в описании видео.

гр. Стекломотив. Пародия на Стекловата — Новый год. Steklovata — Novy God LOKO BASKET

А вот так выглядит легендарный клип: