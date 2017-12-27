Вышел первый тизер экранизации «Черновика» Лукьяненко. В нем есть боевая матрешка!

Писатель Сергей Лукьяненко представил первый тизер фильма «Черновик» — экранизации одноименного фантастического романа, вышедшего в 2005 году. Фильм снял режиссер Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»).

Главный герой «Черновика», молодой москвич Кирилл, оказывается стерт из своей жизни — его забывают друзья и родные, он лишается документов и работы. Зато Кирилл обнаруживает, что существует несколько параллельных миров, в каждом из которых разная Москва. Герой становится «таможенником», проводящим путешественников между этими мирами.

Представляя тизер, Лукьяненко говорит, что в нем «практически» нет компьютерной графики. Но она все же есть — например, в ролике появляется боевая матрешка.

В главной роли в «Черновике» снялся Никита Волков. Фильм выйдет 15 марта 2018 года.