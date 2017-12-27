В США рождественские елки выбрасывают в озера. Зачем?!

Вот уже несколько десятилетий департаменты рыболовства и природопользования в некоторых американских штатах собирают засохшие рождественские ели и выбрасывают их в озера. Таким образом экологи воссоздают рельеф озера, испорченный человеческой деятельностью, — это помогает малькам прятаться от крупных рыб и способствует росту водорослей.

«Представьте дно озера без растительности, оно голое, можно сказать, двухмерное. Поместив эти рифы в озеро, вы создаете трехмерное пространство для рыб. В сущности, вы создаете целую экосистему», — рассказал Джозеф Салливан, отвечающий за рыбный промысел в калифорнийских парках и заповедниках.

«Елочные» рифы в одном из калифорнийских озер East Bay Regional Park District

Сотрудники департаментов уточнили, что ели выбрасываются в воду с 25-килограммовым грузом. Чаще всего в качестве груза используется песок, помещенный в биоразлагаемый мешок.

По словам Салливана, с 1990 года его департамент каждый год перерабатывал деревья таким способом, и к 2014 году экологам удалось восстановить рельеф озер. Искусственные рифы из елок продолжают создавать в Иллинойсе и Аризоне. Экологи отмечают, что любой желающий может таким образом переработать засохшую елку, но подчеркивают, что лучше посоветоваться с местным департаментом природопользования.