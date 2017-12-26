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«Феникс». Вышел второй сольный альбом Евы Польны
Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна выпустила второй сольный альбом «Феникс». Первый альбом певицы «Поет любовь» вышел в 2014 году.
Послушать «Феникс» можно только на «Яндекс.Музыке». В iTunes (и в Apple Music) альбом появится 29 декабря.
Одна из лучших песен этого альбома — представленный ранее трек «Официальные лица». Если у вас нет подписки на «Яндекс.Музыку», послушайте хотя бы ее.
Фото в анонсе: Руслан Кривобок / Sputnik / Scanpix / LETA