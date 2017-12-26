«Феникс». Вышел второй сольный альбом Евы Польны

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна выпустила второй сольный альбом «Феникс». Первый альбом певицы «Поет любовь» вышел в 2014 году.

Послушать «Феникс» можно только на «Яндекс.Музыке». В iTunes (и в Apple Music) альбом появится 29 декабря.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4900950">Феникс</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/158057">Ева Польна</a> на Яндекс.Музыке

Одна из лучших песен этого альбома — представленный ранее трек «Официальные лица». Если у вас нет подписки на «Яндекс.Музыку», послушайте хотя бы ее.