«Что это? Что оно делает?» Американцы увидели в вечернем небе запуск ракеты SpaceX

Компания SpaceX вечером 22 декабря запустила ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту десять спутников.

Запуск выглядел на вечернем небе очень красиво — и многие сняли его на видео.

How cool. My friend Nick captured the #SpaceX #Falcon9 rocket 🚀 flying into space tonight!!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P — Kacey Montoya (@kaceymontoya) December 23, 2017

«Вообще не представляю, что это такое!» — говорит мужчина на видео.

Wtf is flying through the sky in Hollywood #aliens pic.twitter.com/mC693ELEZx — Hunter Hill (@h2balla) December 23, 2017

«Что происходит? Что это? Что оно делает?» — говорит один из собеседников.

A post shared by stephanie clary (@sclary) on Dec 22, 2017 at 5:43pm PST

Некоторые не поняли, что именно увидели — высказывались предположения, что это НЛО. Местная пожарная служба выпустила сообщение, объяснив «загадочные огни в небе» запуском с Ванденберга. Основатель SpaceX Илон Маск выложил в твиттере один из роликов с комментарием «Ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи».

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

Судя по официальной видеозаписи пуска, на большинство видео попал момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени, происшедший в конце третьей минуты полета. Первая ступень уже однажды была использована; теперь ее потопили в океане.

Iridium-4 Webcast SpaceX

Как пишет Associated Press, полет можно было наблюдать не только в Южной Калифорнии, но и в соседней Аризоне.