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«Что это? Что оно делает?» Американцы увидели в вечернем небе запуск ракеты SpaceX

Meduza
09:22, 23 декабря 2017

Компания SpaceX вечером 22 декабря запустила ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту десять спутников.

Запуск выглядел на вечернем небе очень красиво — и многие сняли его на видео.

«Вообще не представляю, что это такое!» — говорит мужчина на видео.

«Что происходит? Что это? Что оно делает?» — говорит один из собеседников.

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Некоторые не поняли, что именно увидели — высказывались предположения, что это НЛО. Местная пожарная служба выпустила сообщение, объяснив «загадочные огни в небе» запуском с Ванденберга. Основатель SpaceX Илон Маск выложил в твиттере один из роликов с комментарием «Ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи».

Судя по официальной видеозаписи пуска, на большинство видео попал момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени, происшедший в конце третьей минуты полета. Первая ступень уже однажды была использована; теперь ее потопили в океане.

Iridium-4 Webcast
SpaceX

Как пишет Associated Press, полет можно было наблюдать не только в Южной Калифорнии, но и в соседней Аризоне.

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