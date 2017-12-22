Разработчики добавили в L.A. Noire режим игры в виртуальной реальности. Зря

В симуляторе детектива L.A. Noire появился режим игры в виртуальной реальности: игроки получают почти полной контроль над руками детектива Коула Фелпса, главного героя игры. Но, кажется, разработчикам не стоило добавлять в игру поддержку шлемов виртуальной реальности. Теперь игроки издеваются над героями игры, заставляя их танцевать и гладить по голове других героев.

Канал GTA Series Videos даже выпустил обзор VR-дополнения. В нем Фелпс показывает прохожим неприличные жесты, танцует и ковыряет пальцем в носу у полицейского.