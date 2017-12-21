Стройте мосты и влетайте в порталы: вышла игра Bridge Constructor Portal

20 декабря вышла игра Bridge Constructor Portal, в которой игроку нужно строить мосты между двумя точками.

Bridge Constructor Portal — совместная работа компании ClockStone, разработчика оригинальной Bridge Constructor, и студии Valve, создавшей игру Portal (в ней игроку давали пушку, позволяющую строить телепорты — открывать в пространстве «входы» и «выходы»).

Bridge Constructor Portal Gameplay Trailer Headup Games

Игрокам в Bridge Constructor Portal требуется из подручных материалов строить мосты, способные выдержать машину с испытателем. На уровне могут быть расположены один или несколько парных входов-выходов в порталы, через которые нужно провести автомобиль по пути к финишу.

Bridge Constructor Portal — платная игра. Ее можно купить на iOS или Android (по 379 рублей) или в Steam (за 259 рублей). Версии игры для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One появятся в 2018 году.