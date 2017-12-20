Илон Маск случайно опубликовал свой номер телефона. У него идеальный автоответчик

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск случайно затвитил свой личный номер телефона. Судя по всему, он пытался ответить на сообщение техдиректора Oculus и создателя игры Doom Джона Кармака, но вместо этого написал твит: «Есть секунда поговорить? Вот мой номер…».

Когда корреспондент CNBC позвонил по номеру, он услышал вместо гудка из игры «God of War»: «Видят боги, ты сделал это. Каким-то образом ты добрался сюда. Мои поздравления и уважение». Полностью фрагмент можно прослушать тут:

God of War Secret Easter Egg Phone Call Kliché Krazy

Маск сразу же удалил твит, но СМИ начали обсуждать, зачем он собирался поговорить с Кармаком. Прежде всего, не пытается ли он переманить его в одну из своих компаний. Представитель Кармака это опровергла.