шапито

Аквалангист показывает средний палец всем, кого встретит в море. И рассказывает об этом в инстаграме

Meduza
14:00, 18 декабря 2017

Анонимный аквалангист, который изучает акваторию Тихого океана у северо-западного побережья Сан-Диего (Калифорния), ведет оригинальный инстаграм. Аквалангист показывает средний палец всем, кого он встретит под водой, — и фотографирует это.

Его аккаунт так и называется — «Показываю неприличный жест рыбам». В подписях к фотографиям аквалангист пишет оскорбления в адрес тех, кому показывает средний палец. Например, такое: «Этот тупица явился, не написав мне заранее, и получил заслуженное приветствие».

Или такое: «Святые угодники, я просто плавал, как из ниоткуда возник этот урод, и мне пришлось быстренько показать 🖕🏼 , потому что я никогда не упускаю такого шанса!» Или, например, такое: «Это все, что я хочу сказать тебе, мистер вонючая задница, потому что на дворе понедельник, и это твоя вина!»

flipping_off_fish
flipping_off_fish
flipping_off_fish
flipping_off_fish
flipping_off_fish
flipping_off_fish
flipping_off_fish
flipping_off_fish

Некоторых рыб агрессивный аквалангист преследует с вытянутой рукой, демонстрирующей тот самый жест.

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