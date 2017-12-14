В 1919 году девочка вписала в дневник шифровку. Вот что там было написано

Проект «Прожито», созданный историком Михаилом Мельниченко, с 2015 года публикует личные дневники людей, живших в XX веке. Разбирая дневник Елены Сычевой, которая вела его в 1919 году (ей тогда было 13 лет), «Прожито» столкнулось с шифровками — Сычева изобрела свой секретный алфавит, которым написана часть текста.

Вот одна из зашифрованных записей:

Миша Мельниченко / «Прожито»

«Прожито» попросило читателей в фейсбуке помочь с расшифровкой. На просьбу откликнулся шеф-редактор проекта «1917. Свободная история» Андрей Борзенко — он расшифровал начало текста. Вот что у него получилось: «Наташа мне разсказала, что когда меня не было, они с Борей дрались» (орфография сохранена — прим. «Медузы»).

С помощью букв, подобранных Борзенко, «Медуза» восстановила запись целиком (и слегка ее отредактировала):

«11 августа, воскресенье, г. Херсон. Наташа мне рассказала, что когда меня не было, они с Борей дрались палками, как на рапирах. Причем было такое условие: кто победит, тот меня поцелует. Наташа поддалась и Боря должен теперь меня поцеловать. Наташа ему это напомнила. Мы много с ним об этом говорили, писали и наконец исполнили… он исполнил свое обещание».

Вот еще несколько шифровок, которые требуется разгадать. Справитесь?

Миша Мельниченко / «Прожито»

Миша Мельниченко / «Прожито»

Миша Мельниченко / «Прожито»

Миша Мельниченко / «Прожито»

Текст дневника Елены Сычевой (без шифровок) можно прочитать на сайте «Прожито».