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Очки Поттера, сапожки Паддингтона и ракетка Серены Уильямс В Великобритании выдумали новые созвездия, чтобы заинтересовать детей

Meduza
16:18, 14 декабря 2017

Молодежный британский фестиваль науки The Big Bang Fair совместно с Бирмингемским университетом разработали восемь новых созвездий, которые должны побудить детей изучать звезды (почти три четверти из них никогда не искали созвездия на небе). Среди героев, которых школьникам предлагают найти среди звезд на ночном небе, — Гарри Поттер, медвежонок Паддингтон и теннисистка Серена Уильямс.

Гарри Поттер:

Constellation JK Rowling

Серена Уильямс:

Constellation Serena Williams

Усэйн Болт:

Constellation Usain Bolt

Дэвид Аттенборо:

Constellation Sir David Attenborough

Том Пик:

Constellation Tim Peake

Малала Юсуфзай:

Constellation Malala Yousafza

Паддингтон:

Constellation Sir Michael Bond

Мо Фара:

Constellation Sir Mo Farah

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