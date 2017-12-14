Очки Поттера, сапожки Паддингтона и ракетка Серены Уильямс В Великобритании выдумали новые созвездия, чтобы заинтересовать детей

Молодежный британский фестиваль науки The Big Bang Fair совместно с Бирмингемским университетом разработали восемь новых созвездий, которые должны побудить детей изучать звезды (почти три четверти из них никогда не искали созвездия на небе). Среди героев, которых школьникам предлагают найти среди звезд на ночном небе, — Гарри Поттер, медвежонок Паддингтон и теннисистка Серена Уильямс.