Все помешались на стикерах из «Макдональдса». Что происходит?

В конце ноября сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» запустила акцию «Монополия» , в которой разыгрывается 16 миллионов призов . Ее участники собирают стикеры двух видов: на одних написано название приза, который можно получить сразу же, на других — название улицы.

Стикеры с улицами позволяют участвовать в розыгрыше коллекционных призов и суперпризов — автомобиля, квартиры в Новой Москве, билетов на финал Чемпионата мира по футболу, туристической поездки, телефонов, приставок и телевизоров. Чтобы выиграть коллекционный приз, нужно собрать три определенных стикера и зарегистрировать их на сайте акции. Например, чтобы получить автомобиль, участнику придется найти три стикера зеленого цвета — «Кутузовский проспект», «Улица Щусева» и «Гоголевский бульвар». С суперпризом все обстоит сложнее: участнику надо зарегистрировать любые неиспользованные стикеры на сайте до 24 декабря. На следующий день организаторы объявят победителей.

A post shared by Мария Хрулева (@mariyatiar) on Dec 23, 2015 at 2:11am PST

Несмотря на то, что «Макдональдс» запрещает передавать стикеры «Монополии» другим людям, россияне создают во «ВКонтакте» и фейсбуке группы для продажи и обмена наклеек. Пользователи продают стикеры в среднем по 200 рублей за штуку , особенно редкие экземпляры, которые нужны для розыгрыша квартиры или автомобиля, — за десятки и даже сотни тысяч рублей . «Если вы вдруг будете в „Макдаке“ на [станции метро] „Третьяковской“, на втором этаже с утра до вечера сидит мужчина, ждет, когда у кого-нибудь выпадет Новинский бульвар», — рассказала москвичка Мария Смирнова. «Новинский бульвар» — один из трех желтых стикеров, позволяющих участвовать в розыгрыше квартиры.

На самом деле «Макдональдс» разыгрывает не однокомнатную квартиру, а право на заключение договора участия в долевом строительстве ЖК «Бунинские Луга». Эта информация указана в правилах акции. Когда именно победители получат квартиру, неизвестно. На сайте застройщика указано, что дома последней очереди будут сданы в эксплуатацию летом 2019 года. Жилой комплекс находится в Новой Москве, в нескольких километрах от станции метро «Бунинская аллея» — конечной станции Бутовской линии.