Все помешались на стикерах из «Макдональдса». Что происходит?
В конце ноября сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» запустила акцию «Монополия», в которой разыгрывается 16 миллионов призов. Ее участники собирают стикеры двух видов: на одних написано название приза, который можно получить сразу же, на других — название улицы.
Стикеры с улицами позволяют участвовать в розыгрыше коллекционных призов и суперпризов — автомобиля, квартиры в Новой Москве, билетов на финал Чемпионата мира по футболу, туристической поездки, телефонов, приставок и телевизоров. Чтобы выиграть коллекционный приз, нужно собрать три определенных стикера и зарегистрировать их на сайте акции. Например, чтобы получить автомобиль, участнику придется найти три стикера зеленого цвета — «Кутузовский проспект», «Улица Щусева» и «Гоголевский бульвар». С суперпризом все обстоит сложнее: участнику надо зарегистрировать любые неиспользованные стикеры на сайте до 24 декабря. На следующий день организаторы объявят победителей.
Несмотря на то, что «Макдональдс» запрещает передавать стикеры «Монополии» другим людям, россияне создают во «ВКонтакте» и фейсбуке группы для продажи и обмена наклеек. Пользователи продают стикеры в среднем по 200 рублей за штуку, особенно редкие экземпляры, которые нужны для розыгрыша квартиры или автомобиля, — за десятки и даже сотни тысяч рублей. «Если вы вдруг будете в „Макдаке“ на [станции метро] „Третьяковской“, на втором этаже с утра до вечера сидит мужчина, ждет, когда у кого-нибудь выпадет Новинский бульвар», — рассказала москвичка Мария Смирнова. «Новинский бульвар» — один из трех желтых стикеров, позволяющих участвовать в розыгрыше квартиры.
На самом деле «Макдональдс» разыгрывает не однокомнатную квартиру, а право на заключение договора участия в долевом строительстве ЖК «Бунинские Луга». Эта информация указана в правилах акции. Когда именно победители получат квартиру, неизвестно. На сайте застройщика указано, что дома последней очереди будут сданы в эксплуатацию летом 2019 года. Жилой комплекс находится в Новой Москве, в нескольких километрах от станции метро «Бунинская аллея» — конечной станции Бутовской линии.
«Макдональдс» проводит «Монополию» с 1987 года. Помимо России акция проходит в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Аргентине, Бразилии и других странах. На протяжении многих лет участники акции отмечают, что вероятность получить ценный приз очень мала.