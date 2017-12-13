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Видео с обкакавшимся младенцем захватывает твиттер (будьте осторожны!)

Meduza
09:20, 13 декабря 2017

В твиттере 10 декабря начал распространяться спам-ролик под названием «Малыш покакал в свои ползунки, собака в истерике». Спам появился из-за приложения Twitter Video, которое маскируется под официальное приложение компании Twitter. Когда пользователь устанавливает его и заходит через свой твиттер-аккаунт, приложение начинает публиковать видео с младенцем в его профиле и отправлять другим пользователям.

Вот само видео (оно стало вирусным несколько лет назад):

Dog Runs Away When Baby Poops
Kyoot

Пользователи замечали спам, публикуемый от их лица, спустя какое-то время — когда на него указывали подписчики.

«Дайте мне знать, если кто-то получил от меня твит с обкакавшимся младенцем. Я НЕ отправлял это. Аккаунты либо взламывают, либо уводят»

Журналисты и пользователи твиттера советуют не устанавливать непроверенные приложения, особенно, если в них есть названия известных компаний, а также не давать сомнительным приложениям доступ к контактам и другим данным.

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