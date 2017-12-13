Видео с обкакавшимся младенцем захватывает твиттер (будьте осторожны!)

В твиттере 10 декабря начал распространяться спам-ролик под названием «Малыш покакал в свои ползунки, собака в истерике». Спам появился из-за приложения Twitter Video, которое маскируется под официальное приложение компании Twitter. Когда пользователь устанавливает его и заходит через свой твиттер-аккаунт, приложение начинает публиковать видео с младенцем в его профиле и отправлять другим пользователям.

Вот само видео (оно стало вирусным несколько лет назад):

Dog Runs Away When Baby Poops Kyoot

Пользователи замечали спам, публикуемый от их лица, спустя какое-то время — когда на него указывали подписчики.

If anyone gets a "Baby poops in his onesie" tweet from me let me know. I did NOT send it. PPls twitter accts are either hijacked or ghosted. — RiddleMeThis (@DjMcDougle01) December 11, 2017

Журналисты и пользователи твиттера советуют не устанавливать непроверенные приложения, особенно, если в них есть названия известных компаний, а также не давать сомнительным приложениям доступ к контактам и другим данным.