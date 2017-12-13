Тупость, Глупость и Задор: Сергей Шнуров завел канал в телеграме

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров завел канал в телеграме. Аккаунт называется «Тупость, Глупость и Задор».

Появление канала Шнуров анонсировал в своем инстаграме. За полтора часа на него подписались 17 тысяч человек.

Первый (и пока единственный) пост в канале Шнурова посвящен песне Ольги Бузовой «Мало половин» — музыкант называет ее «саундтреком уходящего года», который описывает внешнеполитический курс России.

Так, в строках «В моей вселенной ты был господин / И никого вокруг, только ты один, / Но оказалось, что ты не незаменим. / Я открываю мир других мужчин» Шнуров увидел вызов однополярному миру. А в припеве «Мало половин, мало мало половин» — метания России между Западом и Востоком.