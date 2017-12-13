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Сколько на самом деле мартышек и слонят в Удаве из «38 попугаев»?

Meduza
11:35, 13 декабря 2017

Помните первую серию кукольного мультсериала «38 попугаев», в которой животные думают, как измерить рост Удава? В этом эпизоде сначала Попугай отмеряет 38 шагов, а следом свои измерения проводят Мартышка и Слоненок: у первой получается пять, у второго два.

38 попугаев (Как измерять удава)
Сергей Лост

Житель Екатеринбурга Станислав Березин решил пересчитать результаты измерений — он считает, что животные все сделали неправильно. Вместо того, чтобы отмерять шаги, как демонстрировал Попугай, Мартышка делала «колесо» вдоль Удава, а Слоненок измерял его обхватом своих ног.

Подсчеты Березина показали, что по правильной методике Попугая Удав был бы равен 31 мартышке или 9 Слонятам. Теперь он требует, чтобы в начале мультфильма вставили титр: «Все сделанные в ходе действия вычисления являются эмпирическими и не несут в себе никакого математического смысла».

Этот вопрос не давал мне покоя многие десятилетия. Он лег в основу моей нелюбви к кукольным мультфильмам и развил еще ря...

Опубликовано Березином Стасом 12 декабря 2017 г.
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