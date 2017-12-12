Storyboard: экспериментальное приложение от Google, превращающее видео в комиксы

Корпорация Google выпустила экспериментальное приложение Storyboard, которое с помощью искусственного интеллекта превращает видеозаписи в одностраничные комиксы. Storyboard пока работает только на Android.

Само приложение очень простое: пользователю нужно только выбрать видео, которое он хочет превратить в комикс. Storyboard анализирует содержимое, а затем выбирает, обрабатывает и совмещает самые интересные кадры.

Два разных комикса, сгенерированных из одного и того же видео

Изменить детали получившегося коллажа нельзя, но если пользователь проведет пальцем по экрану сверху вниз, Storyboard сгенерирует новый комикс из того же видео.

Получившуюся картинку можно сохранить в телефоне. Тест «Медузы» показал, что приложение не всегда удачно обрезает кадры и не всегда формирует цельный сюжет из видео.

Google выпустила еще два экспериментальных приложения — Selfissimo! (iOS, Android), которое автоматически делает селфи, и редактор видео Scrubbies (iOS).