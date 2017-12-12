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Смахни волосинку вверх. В инстаграме придумали рекламу с самым жестоким призывом к действию

Meduza
09:16, 12 декабря 2017

Китайская обувная фабрика Kaiwei Ni разместила в инстаграме, пожалуй, самую мерзкую рекламу. На объявление, рекламирующее «Черную пятницу» и кроссовки Adidas, был помещен очень реалистичный человеческий волос — чтобы пользователи принимали его за настоящий и свайпали вверх, переходя на сайт рекламодателя.

Журналисты The Verge решили выяснить, разрешает ли политика Instagram обманывать пользователей таким образом. Представители компании пока не ответили изданию.

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