Смахни волосинку вверх. В инстаграме придумали рекламу с самым жестоким призывом к действию

Китайская обувная фабрика Kaiwei Ni разместила в инстаграме, пожалуй, самую мерзкую рекламу. На объявление, рекламирующее «Черную пятницу» и кроссовки Adidas, был помещен очень реалистичный человеческий волос — чтобы пользователи принимали его за настоящий и свайпали вверх, переходя на сайт рекламодателя.

There is a fake hair on this ad to get you to swipe up.



Someone needs to stop these “growth hackers.” pic.twitter.com/FpqMdMOP2m — Blake Robbins (@blakeir) December 9, 2017

Журналисты The Verge решили выяснить, разрешает ли политика Instagram обманывать пользователей таким образом. Представители компании пока не ответили изданию.