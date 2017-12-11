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Создатели «Симпсонов» объяснили, почему Мэгги все еще младенец. Но ответ вас не обрадует

Meduza
14:22, 11 декабря 2017

Американский радиоведущий Брайан Финк решил узнать, почему Мэгги — младшая дочь Гомера и Мардж из мультсериала «Симпсоны» — на протяжении всех сезонов остается младенцем.

«Я в замешательстве. Впервые за долгое время смотрю „Симпсонов“… Почему Мэгги до сих пор младенец с пустышкой? Она разве не должна быть в колледже?»

И создатели «Симпсонов» ему ответили! Правда, такой ответ не устроил ни Финка, ни других поклонников сериала.

«Это магия „Симпсонов“»

Впрочем, пользователи твиттера напомнили Финку, что остальные герои так же, как и Мэгги, не взрослеют и не стареют. Но если бы Мэгги могла взрослеть, то сейчас ей было бы 29 лет.

Фото в анонсе: FOX

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Фото в анонсе: FOX

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