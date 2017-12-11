Создатели «Симпсонов» объяснили, почему Мэгги все еще младенец. Но ответ вас не обрадует

Американский радиоведущий Брайан Финк решил узнать, почему Мэгги — младшая дочь Гомера и Мардж из мультсериала «Симпсоны» — на протяжении всех сезонов остается младенцем.

Umm I’m confused. This is the first time I’m watching @TheSimpsons in forever.... how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn’t she be in college by now?!? 🤔 — Brian Fink (@brianfink) December 11, 2017

И создатели «Симпсонов» ему ответили! Правда, такой ответ не устроил ни Финка, ни других поклонников сериала.

That's the magic of #TheSimpsons. — The Simpsons (@TheSimpsons) December 11, 2017

Впрочем, пользователи твиттера напомнили Финку, что остальные герои так же, как и Мэгги, не взрослеют и не стареют. Но если бы Мэгги могла взрослеть, то сейчас ей было бы 29 лет.