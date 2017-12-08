«Год ужаса»: The New York Times выпустил десять очень страшных короткометражек с главными актерами 2017-го

Журнал The New York Times выпустил номер «Год ужаса». По мнению издания, 2017-й был лучшим годом для фильмов ужасов с 1970-х. «Когда все плохо, этот жанр найдет способ рассказать, что все могло бы быть еще хуже», — заявили в The New York Times.

A post shared by The New York Times Magazine (@nytmag) on Dec 6, 2017 at 12:53pm PST

Журнал выбрал самые лучшие хорроры 2017 года, а также снял десять короткометражек с актерами, которые, по мнению критиков издания, отличились в этом году.

Николь Кидман «Одержимая»

Энди Серкис «Свихнувшийся клоун»

Тимоти Шаламе «Каннибал»

Синтия Никсон «Призрачная невеста»

Сирша Ронан «Манекен»

Джейк Джилленхол «Проклятый»

Даниэль Вега «Вампир»

Бруклин Принс «Ребенок-демон»

Тиффани Хэддиш «Жуткий танцор»

Дэниэл Калуя «Убийца-психопат»