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«Год ужаса»: The New York Times выпустил десять очень страшных короткометражек с главными актерами 2017-го

Meduza
10:19, 8 декабря 2017
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Журнал The New York Times выпустил номер «Год ужаса». По мнению издания, 2017-й был лучшим годом для фильмов ужасов с 1970-х. «Когда все плохо, этот жанр найдет способ рассказать, что все могло бы быть еще хуже», — заявили в The New York Times.

Журнал выбрал самые лучшие хорроры 2017 года, а также снял десять короткометражек с актерами, которые, по мнению критиков издания, отличились в этом году.

Николь Кидман «Одержимая»

Энди Серкис «Свихнувшийся клоун»

Тимоти Шаламе «Каннибал»

Синтия Никсон «Призрачная невеста»

Сирша Ронан «Манекен»

Джейк Джилленхол «Проклятый»

Даниэль Вега «Вампир»

Бруклин Принс «Ребенок-демон»

Тиффани Хэддиш «Жуткий танцор»

Дэниэл Калуя «Убийца-психопат»

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