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«Пропала лама. Любит гулять по пляжу и звуки свирельки»: в инстаграме собирают необычные объявления о поисках домашних животных

Meduza
09:29, 7 декабря 2017

Несколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing — в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных. Фотографии присылают подписчики; кто именно ведет аккаунт, неизвестно. Судя по Still Missing, теряются не только кошки и собаки, но и змеи, черепашки и даже ламы. В основном в аккаунте появляются снимки смешных объявлений, распечатанных на домашнем принтере или написанных от руки. Однако некоторые хозяева ищут своих питомцев очень необычными способами — например, рисуют граффити.

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«Потерялся кот, коричневый»
«Потерялась Слэер, серо-белая короткошерстная девочка, 6-7 лет, на носу четкое серое пятнышко. Я очень сильно скучаю по ней и хочу, чтобы она вернулась домой»

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«Пропала лама. Сауэркраут, двухлетняя 180-сантиметровая лама, которая любит долгие прогулки по пляжу и звуки свирельки»

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«Потерялся»
«Найден молодой черный кот с белой грудкой. Немного похож на породу „ориентал“. Очень изящный и стройный. Ласковый. Совсем не дикий»

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«Вознаграждение. Потерялась собака. Молли»

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«Вы видели его? Теперь видели»
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