«Пропала лама. Любит гулять по пляжу и звуки свирельки»: в инстаграме собирают необычные объявления о поисках домашних животных

Несколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing — в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных. Фотографии присылают подписчики; кто именно ведет аккаунт, неизвестно. Судя по Still Missing, теряются не только кошки и собаки, но и змеи, черепашки и даже ламы. В основном в аккаунте появляются снимки смешных объявлений, распечатанных на домашнем принтере или написанных от руки. Однако некоторые хозяева ищут своих питомцев очень необычными способами — например, рисуют граффити.

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Nov 28, 2017 at 12:18pm PST

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Dec 3, 2017 at 9:41am PST

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Nov 21, 2017 at 12:24pm PST

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Nov 1, 2017 at 1:06pm PDT

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Oct 4, 2017 at 12:10pm PDT

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Jul 3, 2017 at 1:37pm PDT

A post shared by STILL MISSING (@still_missing) on Apr 21, 2017 at 9:59am PDT