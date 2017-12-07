Главные гифки 2017 года: гном-вязальщик, моргающий мужчина и машущий мопс

Хостинг GIPHY объявил самые популярные гифки 2017 года. На первом месте оказалась работа бруклинской художницы Анны Храковец, в которой вязаный гном вяжет сердечко. У этой гифки 390 миллионов просмотров.

На втором месте в топе 2017 года — гифка с мужчиной, который моргает. Она используется в соцсетях, чтобы вежливо выразить недоверие сказанному. И у нее 238 миллионов просмотров.

Чуть меньше просмотров у третьей по популярности гифки года — машущего мопса. Вот он:

В топ-25 также попали Галь Гадот, танцующая в образе Чудо-женщины, мем про думающего парня, смотрящий на солнечное затмение Дональд Трамп и странные аплодисменты Николь Кидман.