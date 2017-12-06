Samsung запустил сервис, который с помощью гипноза помогает забыть сериалы. Кажется, он не работает

Компания Samsung запустила в Швеции очень странный сервис «Unspoil Me». Samsung утверждает, что сервис поможет забыть уже знакомый сериал, чтобы насладиться его просмотром еще раз. Сеанс «гипноза» длится 18 минут; все это время перед пользователем вращается спираль, а мужской голос гипнотизера просит расслабиться и не отводить взгляд от экрана.

Перед тем, как попробовать «Unspoil Me», Samsung просит пользователя поставить галочку и подтвердить, что тот старше 18 лет и «полностью здоров психически». Создатели сервиса рекомендуют пользователю после гипноза лечь спать — после этого он якобы уже не будет помнить содержание любимого сериала.

По утверждению компании, в разработке сайта участвовали два профессиональных гипнотизера. Но, кажется, это не помогло. Журналистка издания Cnet Кэти Коллинз попробовала сервис Samsung, но после сеанса не забыла ни сюжет, ни героев сериала «Большая маленькая ложь». «Возможно, завтра я проснусь и не буду помнить о „Большой маленькой лжи“. Возможно, я почувствую странное непреодолимое желание купить телевизор Samsung», — подытожила свой эксперимент журналистка.