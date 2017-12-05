Таблички разной степени своеобразия: Линор Горалик собирает туалетные вывески

Писательница Линор Горалик рассказала, что ведет инстаграм о необычных туалетных вывесках. «Я собираю (и иногда комментирую) туалетные таблички разной степени — как бы это сказать? — своеобразия», — сообщила Горалик. Некоторые вывески писательница находит сама, другие присылают подписчики и друзья.

Большинство табличек в коллекции Горалик так или иначе обыгрывают форму мужских и женских половых органов, либо эксплуатируют гендерные стереотипы — например, изображают мужчин с усами, а женщин — в платьях.

Кафе в Андалузии

A post shared by thatgenderedplace (@thatgenderedplace) on Jun 18, 2017 at 6:26am PDT

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A post shared by thatgenderedplace (@thatgenderedplace) on May 23, 2017 at 3:50am PDT

Университет в Калифорнии

A post shared by thatgenderedplace (@thatgenderedplace) on Jun 19, 2017 at 9:34pm PDT

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A post shared by thatgenderedplace (@thatgenderedplace) on Jul 12, 2017 at 1:28am PDT

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A post shared by thatgenderedplace (@thatgenderedplace) on Nov 14, 2017 at 10:02am PST

Сувенирная лавка в Грузии