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Таблички разной степени своеобразия: Линор Горалик собирает туалетные вывески

Meduza
09:11, 5 декабря 2017

Писательница Линор Горалик рассказала, что ведет инстаграм о необычных туалетных вывесках. «Я собираю (и иногда комментирую) туалетные таблички разной степени — как бы это сказать? — своеобразия», — сообщила Горалик. Некоторые вывески писательница находит сама, другие присылают подписчики и друзья.

Большинство табличек в коллекции Горалик так или иначе обыгрывают форму мужских и женских половых органов, либо эксплуатируют гендерные стереотипы — например, изображают мужчин с усами, а женщин — в платьях.

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